La previa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se encendió por un gesto de Marcelo Díaz, el cual encontró respuesta en Javier Correa. Quien comentó la situación ahora, fue Diego Rivarola.

Díaz fue consultado por los Albos, a lo que miró al suelo. Esto fue interpretado como una señal despectiva para su rival. Desde Macul Correa criticó al capitán de los Azules, aunque Carepato después salió a explicar que su gesto no fue con mala intención.

Rivarola le contesta a Correa

Más allá de que Marcelo Díaz intentó aclarar el tema, la polémica ya estaba desatada. Javier Correa tuvo duras palabras para el bicampeón de América, situación que fue analizada por Diego Gabriel Rivarola, ídolo de Universidad de Chile.

“Es de esos jugadores que le gusta declarar y siempre está al límite de algunas declaraciones, habla mucho para los hinchas, es su estilo, pero obviamente él habla para sus hinchas y eso no está mal, hay formas y formas de hablar, yo no lo encuentro tan grave“, comenzó diciendo Gokú en ESPN.

“La respuesta (de Javier Correa) también si bien es educadamente correcta, me parece un poco exagerada, porque él también dice ‘que venga acá y se haga el guapo’, acá en la cancha tampoco se hacen los guapos, no se trata de ser guapo en la cancha, a la cancha se juega al fútbol“, complementó el campeón de la Copa Sudamericana.

Diego Rivarola era un jugador que declaraba mucho en la previa de los Superclásicos y solía generar polémicas de este tipo. Por eso, llamó a Correa a “aguantar” si en el partido del domingo los jugadores del Romántico Viajero lo salen a buscar.

Diego Rivarola le anotó 7 goles a Colo Colo en partidos oficiales. Imagen: Photosport

“Esa es la forma de mostrar y no eso de decir de frente o no, tampoco es la forma. ¿Cuántas veces no pasó esto?, cuántas veces no me fueron a buscar a mí también y tuve que bancármela. No se trata de ser guapo o no. ¿Qué te van hacer? Te van a pegar, te van a pegar un par de patadas o unas más o menos“, cerró Diego Gabriel Rivarola.