La previa del Superclásico se ha encendido por una declaración de Marcelo Díaz, la cual encontró respuesta en Javier Correa. Fernando Solabarrieta opinó sobre la polémica

Colo Colo y Universidad de Chile volverán a jugar este domingo 31 de agosto, donde los dos clubes más grandes del país se verán las caras en el Estadio Monumental. Ambos equipos tienen mucho en juego, por lo que a ninguno le sirve el empate.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta de la polémica?

A Marcelo Díaz le preguntaron por Colo Colo, a lo cual el capitán de Universidad de Chile miró al suelo y muchos lo interpretaron como un gesto despectivo hacia los Albos. Javier Correa le respondió a Carepato, aunque finalmente el volante salió a aclarar que jamás quiso ofender a su rival.

Esta polémica ha generado todo un debate, entre quienes cuestionaron la actitud de Díaz y la posterior respuesta de Correa, a los que creen que el bicampeón de América no tuvo la intención de cargar a los Albos. Quien tuvo un sorpresivo punto de vista fue Fernando Solabarrieta.

“No es el mejor momento para tirar un chiste así después de lo que pasó con la U en Buenos Aires, pero es parte del folclore también. No dijo nada tan grave tampoco, pero está bien, tienen todo el derecho los jugadores de Colo Colo de molestarse como se molestó Correa. Está perfecto, pero no deja de ser parte del folclore previo a un clásico creo yo“, indicó Solabarrieta en Radio La Metro.

En tiempos pasados se hacía mucho lo de “calentar” los clásicos con declaraciones cruzadas, siempre desde lo deportivo y no apuntando hacia la violencia. Para Fernando Solabarrieta, más allá de si tuvo la intención o no, el gesto de Marcelo Díaz es parte de lo que mueve un partido de esta envergadura.

Colo Colo suma cinco partidos sin ganar en la Liga de Primera y se encuentra en el 10° lugar con 28 puntos. Universidad de Chile si bien tiene un duelo pendiente, es el escolta del líder Coquimbo Unido, pero a 12 puntos de distancia. No pueden perder unidades en Macul.