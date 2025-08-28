Toselli y otro cambio: la formación de U. de Chile para el Superclásico

Después de todo lo que sucedió en la Copa Sudamericana y con la defensa ante Conmebol ya presentada, U. de Chile vuelve a enfocarse en lo deportivo. Este domingo 31 de agosto, los azules visitan a Colo Colo en el Monumental para disputar el Superclásico en la Liga de Primera.

El último duelo que jugó el Bulla fue el pasado 20 de agosto en Avellaneda, donde la historia ya es conocida. La U debía jugar contra Everton el 24, unos días más tarde, pero el partido fue suspendido tras una petición del club.

Ya con la mente más calmada, Gustavo Álvarez define los hombres que enfrentarán a Colo Colo en el Monumental. El DT se ordena ante la baja de Gabriel Castellón (lesionado) y manda a Cristopher Toselli al arco. Pero no es el único cambio para este domingo.

Según Radio Cooperativa, Felipe Salomoni es la otra gran novedad en la formación de la U. de Chile. El defensor argentino reemplaza a Matías Sepúlveda en la oncena que prepara Gustavo Álvarez.

Toselli y Salomini son las novedades de U. de Chile para el Superclásico | Photosport

La formación de U. de Chile para el Superclásico

Con esto, la formación de U. de Chile contra Colo Colo sería con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Javier Altamirano, Felipe Salomoni; Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

El Romántico Viajero visita al Cacique este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Monumental. El duelo será arbitrado por Cristián Garay.