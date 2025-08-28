Es tendencia:
Los más chicos dieron el ejemplo: Vicente Pizarro y Lucas Assadi cambian el Superclásico

Los referentes juveniles de la U y Colo Colo demuestran en conferencia de prensa que se puede salvar el fútbol.

Por Cristián Fajardo C.

Pizarro y Assadi demostraron cariño antes del Superclásico.
Pizarro y Assadi demostraron cariño antes del Superclásico.

Uno de los momentos que se salió de libro en la conferencia previa al Superclásico tuvo de protagonistas a Vicente Pizarro y Lucas Assadi, que, al menos, sacó una risa.

A pocos días de jugar el duelo en el estadio Monumental, donde Colo Colo debe recibir a Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025, una pregunta los sacó de la serieda.

Porque Pizarro fue consultado por la gran temporada que está realizando Assadi con la camiseta de la U, donde está siendo el gran protagonista del equipo de Gustavo Álvarez.

Compañeros en las selecciones chilenas juveniles y ahora también en la adulta, el jugador de Colo Colo no tuvo problemas para destacar el momento de su colega, donde también le sacó una risa.

La conferencia de las nuevas estrellas del Superclásico. Foto: Javier Salvo/Photosport

Toselli y otro cambio: la formación de U. de Chile para el Superclásico

¿Qué dijo Vicente Pizarro de Lucas Assadi?

La característica conferencia de prensa de los capitanes tuvo un giro en la previa del Superclásico, donde esta vez fueron Vicente Pizarro y Lucas Assadi los que fueron protagonistas.

Por lo mismo, hubo pocas salidas de libreto, aunque una consulta hizo que el volante albo destacara la temporada de su compañero bullanguero, donde no tuvo problemas.

“Con Lucas compartimos muchos momentos juntos, lo conozco hace tiempo, sé el jugador que es y no me sorprende su momento. Me pone contento, espero que siga así, no el domingo, pero que siga así.

¿Qué dijo Assadi de Vicente Pizarro?

Pero no fue lo único, porque Lucas Assadi también fue invitado a hablar buenas palabras de Pizarro, donde el azul también destacó todas las cualidades de su compañero en la selección chilena.

“La dinámica que tiene, llega a las dos áreas y me gusta mucho eso. Ataca y defiende muy bien, creo que esa es su principal cualidad. Es un grandísimo jugador”, destacó.

Revisa el video:

