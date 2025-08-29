Universidad de Chile espera por la resolución de la Conmebol sobre los incidentes contra Independiente. Quien se mantiene en alerta por esta decisión es Fernando Solabarrieta y Luka Tudor.

En el partido jugado en el Estadio Libertadores de América, se registraron lamentables hechos de violencia que obligaron a cancelar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por esta razón, el organismo con sede en Paraguay decidirá qué club avanzará.

La visión de Solabarrieta y Luka Tudor

De acuerdo a los antecedentes, todo indica que Independiente debería recibir mayores sanciones que Universidad de Chile. Esto es debido a que el Rojo era el club organizador y por ende, los encargados de la seguridad en Avellaneda. Además, los Azules iban ganando la llave.

ver también “Déjate de hablar hu…”: Luka Tudor se enfureció con el presidente de Independiente

Claro que con la Conmebol nunca se sabe y en Chile se sospecha que el poder que tiene el fútbol argentino, pueda influir en la decisión final. Es este escenario el que mantiene inquieto a Fernando Solabarrieta y Luka Tudor, quienes esperan que se pueda hacer justicia.

“Es muy difícil poder predecir o proyectar una decisión de la Conmebol porque han hecho cualquier cosa. O sea, ante un mismo hecho, deciden de manera distinta. Radicalmente distinta, por lo que es muy difícil. Ahora, qué pensaría yo. Yo pensaría que los dos clubes van a ser castigados, pero uno más castigado que el otro”, comenzó diciendo Solabarrieta en Marca Personal de Radio La Metro.

“Primero que nada, la llave la ganó la U, porque el partido está cancelado, por lo tanto la U clasifica. Si es que existe un grado de justicia en la Conmebol, lo que tendría que pasar es que la U avance a la próxima ronda porque los resultados así lo indican. Eventualmente van a tener sanciones porque hubo hinchas de la U que tiraron proyectiles, probablemente con multas económicas y a lo mejor reciben sanción de que la barra no pueda ir de visitante”, complementó

Publicidad

Publicidad

Fernando Solabarrieta insistió que pese a que los Azules reciban algún tipo de castigo, este no será respecto al resultado y que las sanciones serán más duras con Independiente. Claro que Luka Tudor, su compañero de panel, no está tan convencido de la decisión de la Conmebol.

“Tengo temor de que metan la mano y que hagan algo que no sea lo que corresponde”, indicó Tudor. La decisión final debería ser resuelta durante la primera semana de septiembre. El club que avance, enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.