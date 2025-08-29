El tiempo corre para que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol tome una decisión definitiva sobre el resultado de la serie entre Universidad de Chile e Independiente por octavos de final en Copa Sudamericana, cancelada tras la barbarie de Avellaneda.

Es que mientras en Argentina se empecinan en restarse responsabilidad e incluso afirmar que estaría la opción de completar el tiempo restante del juego de vuelta que paralizó en igualdad por 1-1, se dio a conocer una noticia que afecta directamente al cuadro azul.

Fue el periodista Francisco Caneo, quien cubre la actualidad de la U para Radio Cooperativa quien reveló que la sentencia está “casi lista” por parte de la Conmebol, la cual traerá consecuencias en sus próximos desafíos internacionales, pase lo que pase con el caso Independiente.

La decisión de Conmebol con próximo partido de la U

“La sentencia está más o menos lista”, disparó el reportero, quien señala que el cuadro chileno “clasificará a la próxima ronda de Copa Sudamericana“, aunque adelanta que “tendrá un castigo importante como visita” y que un eventual duelo por cuartos de final ante Alianza Lima, “será sin público sí o sí“.

En esa línea, Caneo advierte que la medida para los próximos encuentros de la U como visitante de Conmebol ronda “entre las cuatro y ocho fechas sin hinchas“, incluso advierte que desde Luque sostienen que “como mínimo será cinco juegos”.

Respecto a la citación a ambos clubes para el próximo martes en la sede del organismo en Luque, el periodista detalla que será “para entregar los últimos testimonios y solventar de forma presencias las pruebas que se presentaron. El martes se definen cosas, pero hay un fallo avanzado”.

¿Cuándo se debiera jugar esa serie por cuartos de final?

De acuerdo a la calendarización que entregó la Conmebol, pase lo que pase entre la U e Independiente, el juego de ida se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas (de Chile) en Perú. La revancha, ya sea en Santiago o Avellaneda, será el jueves 25 a la misma hora.