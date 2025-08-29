Una nueva versión está circulando en Argentina sobre lo que ocurrirá con el fallo de Conmebol sobre el partido de Independiente y Universidad de Chile, en Copa Sudamericana.

En principio eran tres los escenarios. Mientras Independiente pide los puntos pues culpa a la barra de la U. de Chile, los azules hacen lo propio asegurando que la organización del evento le corresponde al local. También hay versiones de prensa que indican que ambos serían eliminados.

¿Independiente y U. de Chile juegan el segundo tiempo?

Ahora, medios partidarios del Rojo han instalado una nueva posibilidad: que se juegue el segundo tiempo entre ambos elencos en una cancha neutral, algo parecido a lo que pasó entre Boca y River en la final de Copa Libertadores, cuando fueron a disputarla al Santiago Bernabéu de Madrid.

“Tengo información y creo que habrá un fallo que llamará la atención. Yo veo difícil que pase U de Chile, pero no lo descarto, aunque sigo manifestando esta intuición que sería jugar los 45 minutos que faltan. Se puede dar”, dijo Damián Irribarren en Infierno Rojo.

U. de Chile e Independiente pueden jugar en cancha neutral el tiempo que resta

Matías Martínez, en De la Cuna al Infierno, fue muy similar en su información. “La cancelación admite que se jueguen los 45 minutos que falta, responsabilizando en gastos a la U”, señala.

“Independiente está dispuesto, también la U, y los dos estarán de acuerdo en que se jueguen los 45 minutos. Con las horas se enfría todo, analizas la situación y es la única solución para que ni Independiente patalee ni la U patalee”, agrega.

Incluso señala que esto seguramente se podría dar en Paraguay, la sede de la Conmebol. “La idea es que se juegue en cancha neutral, en un país neutral”, sentenció.

Conmebol entregará el veredicto la próxima semana, el que debería ser favorable para la U. de Chile a pesar de todo el lobby que han hecho en Argentina para que esto no ocurra.

