Siguen las repercusiones por los graves hechos de violencia en el Independiente ante Universidad de Chile. Lo que se registró en el partido de revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana.

La barbarie registrada en el Estadio Libertadores de América ya es analizado por Conmebol, que recibió las pruebas de ambos equipos. Por lo que se espera que la primera semana de septiembre se realice una nueva audiencia para zanjar el tema.

Pero mientras se decide el futuro de ambos equipos, un campeón del Mundo analizó la barbarie que se reportó en el reconocido estadio. Lo que dejó una particular reflexión sobre lo ocurrido.

En esta ocasión fue Nicolás Tagliafico el que abordó el tema. El lateral que levantó la Copa en Qatar 2022 y además fue campeón en el Rojo, lamentó lo registrado en las galerías y que afectó principalmente a los hinchas de la U.

“Lo que pasó (Independiente – U Chile) son cosas que manchan el fútbol”, lanzó de entrada en conversación con “No veo la hora” de Sports Radio. “A nosotros nos pasó con la Selección en Brasil”, agregó molesto con el tema.

Tagliafico lamentó los hechos que se reportaron en el Estadio Libertadores de América

Pero tras ello, decidió chatear la pelota al córner y evitó hablar de sanciones, ya que todo apunta a que Independiente será el mayor castigado.

“Al final no es tirarle mierda a nadie, pero no puede ser que esto pase cotidianamente. En Europa también pasa. En Francia tiraron una botella y suspendieron el clásico durante una hora”, sentenció.

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol?

Tal como se mencionó, Conmebol ya recibió los informes de Independiente y Universidad de Chile por lo ocurrido el pasado 20 de agosto. Para el martes 2 de septiembre habrá una audiencia con representantes de ambos clubes.

De momento se especula que la resolución podría salir tras está última cita. Cabe consignar que Alianza Lima ya prepara la llave y tiene programados partidos el 18 y 25 de septiembre.