Universidad de Chile quiere dar vuelta la página de los dramáticos momento que vivió junto a sus hinchas en el cancelado duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025, que todavía se juega pero en las oficinas de la Conmebol.

Por lo mismo, ahora se enfocan en el Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental, una situación que ha costado más de la cuenta, donde el plantel ha estado activamente ayudando a los hinchas que quedaron hospitalizados o necesitan de alguna ayuda.

En ese sentido, fue el técnico Gustavo Álvarez quien sacó la voz con un mensaje que invita a reflexionar, pero también para sus jugadores que han tenido que dar un esfuerzo extra en este momento.

En ese trabajo ha sido fundamental un “refuerzo” que ha tenido la U en la segunda parte de la temporada, a quien le pusieron la “10” para poder sacar adelante al equipo: Juan Miguel Cruz.

La U ha debido trabajar para superar el duelo ante Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también El sorpresivo refuerzo cubano para el cuerpo técnico de la U de Chile: ¡llegó de la B!

¿Cómo ha trabajado el psicólogo de U de Chile?

Universidad de Chile ha trabajado en lo deportivo para el Superclásico, pero también en lo emocional, luego de una terrible situación vivida ante Independiente en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Es cuando Juan Miguel Cruz, el cubano psicólogo que llegó al plantel ha tomado protagonismo con los jugadores, donde Gustavo Álvarez revela que han trabajado en la semana.

“Tenemos un psicólogo que trabaja individual y colectivamente. Él se encargó de forma inmediata en tomar cartas en el asunto. Como conductores nosotros acompañarlo en su tarea, estar cerca de los jugadores donde habían familiares y seres involucrados y no más que eso”, explicó.

Un tema que era importante, era el regreso de los hinchas heridos, algo que ha calmado al club: “Fueron pasando los días, con la vuelta de Gonzalo estaríamos todos en el país, no es fácil decir vuelta de página, nos tenemos que replantear y dar vuelta la página, pero somos profesionales y tenemos que ganar”.

Publicidad

Publicidad