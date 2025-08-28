Sigue la polémica entre Universidad de Chile e Independiente por los incidentes ocurridos en Avellaneda. Esta vez, fue Luka Tudor quien disparó con todo contra el presidente del Rojo.

Más de una semana ha pasado de los lamentables hechos de violencia registrados en el Estadio Libertadores de América. Néstor Grindetti, mandamás del club argentino, insiste en culpar al Romántico Viajero por todo lo sucedido. Algo que no ha agradado en Chile.

Luka Tudor en llamas contra Néstor Grindetti

Néstor Grindetti hizo una conferencia de prensa para exponer la postura de Independiente. El presidente del club de Avellaneda dice que son víctimas de la violencia de los hinchas chilenos y que el Rojo debería avanzar de fase, pese a que ellos son responsables de la seguridad y que iban perdiendo ante la U.

Esta actitud de Grindetti colmó la paciencia de Luka Tudor. El ex goleador no se guardó nada contra el directivo argentino y le dijo de todo en el programa Marca Personal de Radio La Metro.

“De verdad yo, desde acá le pediría al señor Grindetti que primero renuncie y no hable más estupideces. De verdad lo que hace es vergonzoso. Es mentiroso, es un tipo mentiroso porque está distorsionando la realidad y cuál es el problema: el problema es que el fútbol argentino para la Conmebol es más importante que Universidad de Chile”, comenzó diciendo Tudor.

Néstor Grindetti desde un principio ha cargado sus dardos contra los hinchas y la dirigencia de Universidad de Chile. Incluso, cuando se temía que hubiera muertos, noticia que por fortuna no se confirmó. Luka Tudor mandó a la punta del cerro al presidente de Independiente.

“Cuidado, porque la gente de la U pudo haber tenido un ápice de responsabilidad, pero este tipo Grindetti no puede seguir en el fútbol en un cargo tan importante. Yo no he escuchado al presidente de la U hacer ningún tipo de declaraciones desaforadas, estúpidas, en contra de un país también. Así que Grindetti, déjate de hablar estupideces y huevadas. Eres un irrespetuoso de mierda“, cerró Tudor.