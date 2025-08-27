Lejos de apocarse y firme en sus convicciones, Néstor Grindetti, presidente de Independiente de Avellaneda, sube la vara cada vez que declara en contra de Universidad de Chile tras la barbarie que se ocasionó en el duelo por Copa Sudamericana.

Horas después de su comunicado donde acusó sin pruebas a la dirigencia de Azul Azul de ser cómplices de los hinchas nacionales que provocaron incidentes en el Estadio Libertadores de América, el político concedió una entrevista a TyC Sports donde sencillamente se hizo “la vistima“.

Timonel de Independiente acusa “amenazas” desde Chile

“La verdad que es un grado de locura que estamos llegando que no se justifica de ninguna forma”, partió su discurso Grindetti para luego afirmar que “yo mismo, créanme, tengo muchas amenazas. Mi familia tiene amenazas. Y lo que vemos es que vienen… las indicaciones, que vienen del país trasandino“.

Junto con afirmar que “el fallo debería ocurrir a principios de la semana que viene“, el presidente de Independiente insiste en que “cuando uno lee todo, la verdad es que habría que darle los puntos a Independiente. Debería pasar, claramente”.

Finalmente, Grindetti sostiene que “no quiero eludir mi responsabilidad, pero hay un punto que cuesta aceptar que Independiente tenga que pedir disculpas (a la U). Yo tengo 65 años y nunca vi algo así”, y puntualiza que “esto hay que dejar ahora que opine la Conmebol, en lo deportivo”.

La acusación del club argentino contra la U

En su comunicación oficial, el presidente de Independiente aseguró que la dirigencia de Azul Azul “en vez de repudiar su accionar de sus hinchas, decidieron encubrirlos y culpar a otros. Todos saben que comenzó por su parcialidad, lo digo con indignación y lo diré donde haga falta. En independiente no hay lugar a la violencia”.