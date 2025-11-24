La U de Chile consiguió un triunfo que puede valer una clasificación, aunque no lejos de la polémica. Este domingo el Bulla venció por la cuenta mínima a O’Higgins para ir asegurando la Copa Libertadores, aunque con un importante ausente: Sebastián Rodríguez.

El volante, que llegara como refuerzo para la segunda rueda en plena pelea por Copa Sudamericana y el título de la Liga de Primera, parece haber sido borrado del plantel. O así por lo menos lo ha dado a entender Gustavo Álvarez, quien lo ha dejado fuera de la citación en las últimas tres fechas.

Ante Everton, Limache y O’Higgins el mediocampista no apareció en la lista de convocados. Una situación que ha generado alarma y más considerado que no arrastra lesiones como para estar sin jugar. Eso sí, el DT decidió aclarar todo para no dejar dudas al respecto.

Gustavo Álvarez explica cortada a Sebastián Rodríguez en la U

La última vez que Sebastián Rodríguez fue visto con la camiseta de la U fue el 26 de octubre, cuando cayeron ante Universidad Católica en el Clásico Universitario. Desde entonces, Bigote no ha sido considerado en el Romántico Viajero y no son pocos los que piden explicaciones.

Sebastián Rodríguez ha desaparecido en la U en las últimas fechas por decisión de Gustavo Álvarez. Foto: Photosport.

Gustavo Álvarez decidió cortar por lo sano y explicó en conferencia de prensa sus motivos para mantener al volante al margen. “Sebastián Rodríguez se entrena muy bien, es muy buen profesional“, comenzó señalando.

Aunque tras ello, el DT golpearía la mesa y remarcó que hay otros que están mucho mejor. “Nosotros en esa posición tenemos cinco jugadores, uno mide rendimiento permanentemente“.

En esa misma línea, el técnico de la U insistió en que lo que ha visto de Bigote no le sirve para su idea. “A veces hay jugadores que están bien, pero hay otros que están mejor o tienen una característica que yo creo que necesito para tal partido“.

Quedará esperar para ver si es que en el elenco estudiantil tienen algún plan para el futuro del mediocampista. Por ahora las cosas son todo un misterio y gastar un cupo de extranjero en un jugador que no está siendo utilizado no vale la pena.

La U espera cerrar la temporada para tomar decisiones con sus jugadores. Sebastián Rodríguez espera una nueva oportunidad para demostrar que puede ser un aporte, pero con dos fechas más por jugarse, puede quedarse sin espacio.

¿Cuáles son los números de Sebastián Rodríguez en la U?

En su paso por la U de Chile, Sebastián Rodríguez ha logrado disputar un total de 9 partidos oficiales hasta ahora. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 354 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

A la espera de lo que pasará con Sebastián Rodríguez, la U entrena con la mira puesta en una nueva final para avanzar a Copa Libertadores. El próximo lunes 1 de diciembre desde las 20:00 horas el Bulla recibe al campeón Coquimbo Unido.

