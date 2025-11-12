Universidad de Chile poco a poco comienza a pensar en lo que será la siguiente temporada, en la cual adelantan que tres extranjeros que deberían partir tras no cumplir con las expectativas.

El Romántico Viajero ha tenido una temporada extraña, donde si bien tuvo un buen papel a nivel internacional llegando a la semifinal de la Copa Sudamericana, además de derrotar a Colo Colo en la Supercopa, en la Liga de Primera otra vez se quedaron con las manos vacías.

La poda de U. de Chile

Restando solo tres fechas para que finalice la temporada 2025, mucho se habla de quiénes seguirán y quiénes se irán. Por si fuera poco, hasta el futuro de Gustavo Álvarez está en duda en Universidad de Chile.

Para que lleguen nuevos futbolistas extranjeros, el Bulla debe liberar cupos. Coke Hevia, periodista de Pauta de Juego de Radio Pauta, adelantó qué futbolistas foráneos deberían abandonar el CDA de cara a la próxima campaña del equipo.

“Tienes a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Sebastián Rodríguez. Para mí los tres se tienen que ir, los tres“, explicó Hevia en su programa. Curiosamente, estos jugadores arribaron durante la última temporada, aunque no se han podio consolidar del todo.

Lucas Di Yorio ha convertido 13 goles en U. de Chile. Imagen: Photosport

De los futbolistas mencionados por Hevia, Di Yorio es un caso especial. El argentino se ha ganado la titularidad y es el goleador de Universidad de Chile en el 2025. La idea de la dirigencia es retenerlo, pero Athletico Paranaense pide un alto precio por su pase.

“La U podrá decir de Di Yorio ‘yo te pago un palo’, un palo vale, pero 2 millones y medio no vale po“, cerró Coke Hevia. El préstamo del atacante argentino finaliza este 2024.