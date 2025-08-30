El partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana se sigue jugando, al menos en el escritorio de la Conmebol tras suspenderse en los 47 minutos en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, y finalmente ser cancelado.

Sí, es cierto: un pequeño grupo de hinchas azules causó desmanes, al igual que fanáticos de Independiente, pero lo que vino después fue una cobarde encerrona, casi fatal, de los barristas del Rojo y la policía argentina. Y las evidencias apuntan a que todo se orquestó desde el principio.

Ayer el periodista nacional, Francisco Caneo, informó en Radio Cooperativa que la Conmebol tendría casi definidos los duros castigos para la U e Independiente, pero respetando la clasificación del Chuncho a los cuartos de final. Y ese sería el camino.

Tanto así que en Argentina se ven con el agua hasta el cuello y, desesperados, Independiente espera que se reanude el partido en cancha neutral para jugar los 43 minutos restantes, con empate 1-1 en la revancha y global de 2-1 favorable a la U.

ver también Caamaño deja como payaso al presidente de Independiente por la defensa en Conmebol contra U de Chile

¿No estaban tan seguros que la U debía ser descalificada? Independiente ruega que se reanude el partido

Según TyC Sports, en Independiente apelan al capítulo 5 del reglamento sobre “asuntos organizacionales“, el que estipula que “en los casos en los que la interrupción fuera imputable a los clubes o a las personas por las que estos puedan ser responsables reglamentaria o disciplinariamente, se aplicará lo previsto en el Código Disciplinario, además de pagar todos los costos de la reanudación del encuentro“.

Publicidad

Publicidad

Cobarde y criminal encerrona: Independiente muestra signos de desesperación por posible eliminación en Copa Sudamericana y cambia estrategia… ¡Reanudar el partido contra la U!

Incluso, el ex árbitro trasandino, Pablo Lunati, manifestó en Picardo TV que “lo que me dijeron es que se puede ‘descancelar’ el partido y que hay una chance de jugarlo. El lío se generó porque entraron estos 50 muchachos de Independiente, si no el encuentro ya estaba terminado: 3-0 a favor del Rojo”.

Esta hipótesis encontró aceptación en Perú, donde esperan rival para Alianza Lima. Según Movistar Deportes, reanudar el partido beneficia a la misma Conmebol de forma económica, para cumplir con los derechos de televisación.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿U de Chile o Independiente? Periodista peruano adelanta que Alianza Lima tiene rival: “No estoy de acuerdo”

Cabe recordar que la U e Independiente entregaron su defensa y descargos este pasado miércoles. El martes 2 de septiembre deben comparecer presencialmente en la sede de la Conmebol, mientras el fallo está programado para este 3 de septiembre.