Universidad de Chile tendrá uno de los partidos más importantes del año ante Colo Colo. Johnny Herrera sabe muy bien lo que significa el Superclásico, por lo que le mandó un motivante mensaje al plantel.

El Romántico Viajero necesita vencer a los Albos para intentar acercarse a Coquimbo Unido. Los Piratas han hecho una campaña brillante y los dirigidos por Gustavo Álvarez no pueden seguir dejando puntos en el camino si quieren dar la vuelta olímpica.

La arenga de Johnny Herrera

Universidad de Chile no ha jugado desde el cancelado partido contra Independiente por la Copa Sudamericana. Pese a este mal recuerdo, Johnny Herrera aseguró que el duelo ante Colo Colo es una oportunidad para sacudirse de esa amarga jornada.

ver también Independiente con el agua hasta el cuello: quiere reanudar el escandaloso y criminal duelo ante U de Chile

“Yo estoy de acuerdo en que no debe ser fácil, pero si hay un partido ideal para toda la mala experiencia que tuvo la U (en Argentina) es contra Colo Colo“, indicó el jugador con más títulos en la historia del Romántico Viajero.

Los hinchas del Bulla pasaron momentos muy complicados en Avellaneda, donde muchos terminaron detenidos de forma arbitraria y otros, heridos en centros de salud. “Si hay un partido que le puede regalar el equipo a la gente que sufrió en Argentina, es este contra Colo Colo y este partido”, indicó Herrera.

Herrera quiere una alegría para los hinchas que estuvieron en Argentina. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Universidad de Chile enfrenta a Colo Colo este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Para Johnny Herrera, el jugar como visitante ante un recinto que estará lleno, es una mayor motivación para el plantel del Romántico Viajero.

“Más allá de todo el mal rato que tuvo la U, que ya gracias a Dios todos los hinchas están acá, este sería un gran regalo para toda la gente de la U que lo pasó mal y más ganando en su casa y con todo el público en contra“, cerró el campeón de la Copa Sudamericana de 2011.