Mientras Independiente y U. de Chile esperan la resolución de Conmebol por la tragedia en los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Argentina toman medidas contra los violentos del fútbol. Es así como el líder de la barra del Rojo recibió un fuerte castigo.

El Ministerio de Seguridad de Argentina determinó sancionar a Juan Eduardo Lenczicki, señalado como uno de los jefes de la barra de Independiente, con restricción total en el fútbol argentino. Lenczicki no podrá ingresar a ninguno de los estadios en donde se juegue fútbol profesional en Argentina.

La decisión del gobierno trasandino es consecuencia directa de los incidentes que ocurrieron el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, donde la barra del equipo local acorraló a la de U. de Chile en la tribuna visitante.

“Esta restricción tiene como objetivo prevenir la concurrencia de personas que pudieran generar riesgos para la seguridad en los espectáculos deportivos, en especial aquellas vinculadas a conductas violentas y estructuras de mando en parcialidades radicalizadas”, dijeron.

El Gobierno de Argentina castigó al líder de la barra de Independiente tras los incidentes | Photosport

Castigan al líder de la barra de Independiente: fuera de todos los estadios de Argentina

“Desde hoy se le prohíbe el ingreso (a Juan Eduardo Lenczicki) a cualquier espectáculo deportivo. La medida ya está efectiva hoy y saldrá publicada el lunes 1 de septiembre del corriente año a partir de su publicación en el Boletín Oficial”, informó el Ministerio de Seguridad de Argentina.

Por su lado, Independiente también espera por la determinación de Conmebol después de la tragedia en Avellaneda. El Rojo y la U ya presentaron sus descargos ante la Unidad Disciplinaria, y fueron citados a una audiencia presencial para el martes 2 de septiembre.