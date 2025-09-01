Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. de Chile

“¿A ustedes les sorprende?”: Diego Rivarola incendia todo por la gran polémica del Superclásico

El trabajo de Cristián Garay en el Estadio Monumental fue muy discutido por Universidad de Chile.

Por César Vásquez

Diego Rivarola no quedó tranquilo con el cometido del árbitro del Superclásico.
© PhotosportDiego Rivarola no quedó tranquilo con el cometido del árbitro del Superclásico.

Colo Colo se quedó con un nuevo Superclásico ante Universidad de Chile. Sin embargo, hay una jugada que sigue generando fuertes reclamos en los Azules. Así lo demostró Diego Rivarola.

En el encuentro jugado en el Estadio Monumental, los Albos pudieron regresar al triunfo gracias al 1-0 frente al Romántico Viajero. Vicente Pizarro en el minuto 81 anotó el único gol del partido, con el cual volvieron a vencer al Bulla luego de tres años.

La polémica que reclama Diego Rivarola

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile quedó marcado por la tarjeta roja a Franco Calderón a los 31 minutos, la cual dejó a los Azules con un jugador menos y cambió el trámite del encuentro. Claro que esta jugada estuvo ajustada al reglamento y hay poco que discutir sobre ella.

Charles Aránguiz se va del Superclásico 198 con varios palos a Colo Colo: “Siempre que vengo a esta cancha…”

ver también

Charles Aránguiz se va del Superclásico 198 con varios palos a Colo Colo: “Siempre que vengo a esta cancha…”

Diego Rivarola, ídolo de la U, reclamó con todo otra jugada, la cual sí genera debate entre seguidores de uno u otro club. Esta fue protagonizada por Javier Correa a los 9 minutos del partido, cuando el atacante argentino golpea con su codo a Matías Zaldivia.

Cristián Garay, juez del encuentro, le puso tarjeta amarilla a Correa. Sin embargo, los Azules reclamaron que debió ser llamado por el VAR, aunque los árbitros encargados de este no dieron aviso para una revisión. Rivarola usó sus redes sociales para protestar por la acción.

“¿A ustedes les sorprende? A mí no…”, escribió Gokú en Instagram, junto con poner un emoji de tarjeta roja. Esta fue la jugada más polémica que dejó el Superclásico entre Albos y Azules, la cual fue muy reclamada por los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Publicidad

Universidad de Chile y Colo Colo volverán a verse las caras el próximo 14 de septiembre, cuando se enfrenten en el Estadio Santa Laura por la disputa de la Supercopa. El encuentro hasta ahora se juega y será la oportunidad para el Romántico Viajero de cobrarse revancha.

Lee también
Russo se queda dormido en el banco mirando el Boca de Palacios
Internacional

Russo se queda dormido en el banco mirando el Boca de Palacios

¿Fuera? Parte médico tras lesión de Loyola que preocupa a Chile
Selección Chilena

¿Fuera? Parte médico tras lesión de Loyola que preocupa a Chile

Campeón de la Libertadores sorprende al ver el clásico en la Garra Blanca
Colo Colo

Campeón de la Libertadores sorprende al ver el clásico en la Garra Blanca

Jarry admite dudas de cara a la Copa Davis: “No me siento muy confiable”
Tenis

Jarry admite dudas de cara a la Copa Davis: “No me siento muy confiable”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo