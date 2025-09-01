Colo Colo se quedó con un nuevo Superclásico ante Universidad de Chile. Sin embargo, hay una jugada que sigue generando fuertes reclamos en los Azules. Así lo demostró Diego Rivarola.

En el encuentro jugado en el Estadio Monumental, los Albos pudieron regresar al triunfo gracias al 1-0 frente al Romántico Viajero. Vicente Pizarro en el minuto 81 anotó el único gol del partido, con el cual volvieron a vencer al Bulla luego de tres años.

La polémica que reclama Diego Rivarola

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile quedó marcado por la tarjeta roja a Franco Calderón a los 31 minutos, la cual dejó a los Azules con un jugador menos y cambió el trámite del encuentro. Claro que esta jugada estuvo ajustada al reglamento y hay poco que discutir sobre ella.

Diego Rivarola, ídolo de la U, reclamó con todo otra jugada, la cual sí genera debate entre seguidores de uno u otro club. Esta fue protagonizada por Javier Correa a los 9 minutos del partido, cuando el atacante argentino golpea con su codo a Matías Zaldivia.

Cristián Garay, juez del encuentro, le puso tarjeta amarilla a Correa. Sin embargo, los Azules reclamaron que debió ser llamado por el VAR, aunque los árbitros encargados de este no dieron aviso para una revisión. Rivarola usó sus redes sociales para protestar por la acción.

“¿A ustedes les sorprende? A mí no…”, escribió Gokú en Instagram, junto con poner un emoji de tarjeta roja. Esta fue la jugada más polémica que dejó el Superclásico entre Albos y Azules, la cual fue muy reclamada por los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Universidad de Chile y Colo Colo volverán a verse las caras el próximo 14 de septiembre, cuando se enfrenten en el Estadio Santa Laura por la disputa de la Supercopa. El encuentro hasta ahora se juega y será la oportunidad para el Romántico Viajero de cobrarse revancha.