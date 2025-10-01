Colo Colo sigue acumulando fútbol de la mano de Fernando Ortiz en este parón por el Mundial Sub 20. Los albos jugaron este miércoles un amistoso a puertas cerradas ante Unión Española, donde más allá de la derrota por 2-1, ya está llamando la atención algunas posturas del argentino.

Para empezar parece que su sistema predilecto es el 4-2-3-1, variando en algo lo que se venía mostrando con Jorge Almirón. Sin embargo, es en los interpretes donde se ven las principales modificaciones.

Esto lo decimos porque Ortiz se la jugará por tomar una polémica decisión en el armado del mediocampo: separar definitivamente a Arturo Vidal y Esteban Pavez.

La primera gran decisión de Ortiz

Si uno revisa la formación que comenzó jugando durante esta jornada en el Santa Laura, en la zona de contención iniciaron Esteban Pavez y Tomás Alarcón. Por su parte en la segunda mitad se dio el ingreso de Arturo Vidal junto a Vicente Pizarro.

Esto ya se ha visto en los dos partidos oficiales que ha dirigido el argentino en el Cacique. Ante la U por la Supercopa comenzaron Pavez con Pizarro, mientras que ante Iquique por el torneo iniciaron al medio Vidal junto al Vicho.

Uno que dio pistas al respecto fue el periodista Daniel Arrieta, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports afirmó que “con esto que va haciendo Ortiz poniendo a un volante más centralizado. Puede ser uno o pueden ser dos”.

“Yo creo que Arturo Vidal y Esteban Pavez es difícil que convivan en este equipo. Creo que va a ser siempre uno de los dos de aquí a diciembre”, agregó el comunicador.

Cabe recordar que la presencia de Vidal con Pavez en el mediocampo de Colo Colo fue casi un sello de fábrica durante el proceso de Jorge Almirón. Pese a los malos resultados que se dieron en su momento, el ahora ex DT albo casi nunca cambió esa disposición.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro del Cacique en el torneo será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.