Qué duda cabe, Arturo Vidal es el jugador de Colo Colo que mejor carrera tiene de los que tiene el actual plantel. Aunque eso es algo que el Rey no hace sentir en el día a día. Así lo contó el goleador que ha tenido el cuadro albo durante la temporada 2025.

La referencia es para Javier Correa, que habló del oro y el moro en una extensa entrevista junto a Picados TV. El delantero argentino contó la relación que tiene con el King, referente del plantel dirigido por Fernando Ortiz. “Conmigo es muy bueno el loco. Es un crack”, dijo el “9” de los albos.

“Es uno más. Para mí no se da cuenta de la dimensión que tiene su imagen. Lo hace tan natural. Se relaja y te hace sentir uno más”, agregó Correa, quien llegó a Pedrero a mediados de la temporada 2024 desde Estudiantes de La Plata, donde había sido campeón del fútbol argentino.

Javier Correa celebra un gol que convirtió Arturo Vidal en La Calera. (Andres Pina/Photosport).

“Como que estás a su nivel. Y ninguno de los que estamos ahí no le atamos ni el botín izquierdo a Arturo”, reconoció Javier Correa, quien tiene una trayectoria que contabiliza un paso por Racing Club, además del Santos Laguna y el Atlas de México. Tiene razón. Ni cerca del Barcelona, el Bayern Múnich, la Juventus, el Inter de Milán y el Flamengo, clubes donde Vidal demostró su talento.

Javier Correa desclasifica una deuda de Arturo Vidal por una apuesta en Colo Colo

La buena relación de Correa con Arturo Vidal en el día a día de Colo Colo incluyó una competencia que el argentino desclasificó. “No paga”, lanzó el ariete surgido en las inferiores de Instituto de Córdoba sobre el Rey. Y dio detalles del porqué de su acusación.

“Me debe un perfume todavía. Definiendo. Ya pasó un año, se lo dije el otro día. Ya se lo vamos a cobrar en algún momento”, recordó el “9” del Cacique, quien debe dejar atrás una lesión muscular que lo sacó de la Supercopa y también le impidió estar en esa goleada sobre Deportes Iquique.

Javier Correa celebra junto a Arturo Vidal y todo Colo Colo tras marcarle a Cobresal. (Pepe Alvujar/Photosport).

En aquel duelo, fue Lucas Cepeda junto a Marcos Bolados quienes compusieron el dúo ofensivo. Aunque en un amistoso contra Unión Española de este miércoles 1 de octubre, el uruguayo Salomón Rodríguez estuvo en la oncena inicial que dispuso el Tano Ortiz en el estadio Santa Laura. Lo positivo es que la pausa liguera termina la semana del 19 de octubre, cuando los albos visitarán a Coquimbo Unido.