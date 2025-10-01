Con Salomón Rodríguez y un cortado: curiosa formación de Colo Colo en amistoso con U. Española

El desarrollo del Mundial Sub 20 tiene detenido al fútbol chileno, así que los equipos programan amistosos para mantener el ritmo en estas semanas de parón. Es así como este miércoles 1 de octubre se juntaron Colo Colo y U. Española en el Estadio Santa Laura.

La idea inicial de los albos era enfrentar a Ñublense en Chillán para el inicio de octubre, pero el amistoso fue suspendido. Luego, el Cacique debería enfrentar a Puerto Montt el miércoles 8 (en la Región de Los Lagos) y a Palestino el sábado 11 (a puertas cerrada en el Monumental).

Para este duelo contra los hispanos, Fernando Ortiz dispuso de una curiosa formación. En ella destaca la presencia de Salomón Rodríguez, quien no fue considerado frente a Deportes Iquique pese a la baja de Javier Correa, y la de Cristián Riquelme, jugador que apenas suma minutos en el club.

Esta alineación ultra alternativa contra U. Española también tiene a Esteban Pavez, quien estaba suspendido contra Iquique. Además, el DT alineó a varios juveniles como Víctor Campos, Benjamín Pérez y Leandro Hernández.

La formación de Colo Colo en su amistoso con U. Española

Según confirmó Cooperativa Deportes, la formación de Colo Colo contra U. Española es con Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Bruno Gutiérrez, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Tomás Alarcón; Benjamín Pérez, Leandro Hernández, Cristian Riquelme; Salomón Rodríguez.

El duelo se juega a puertas cerradas y terminó a favor de Unión Española por 2-1. En Colo Colo hizo el gol Marcos Bolados, que entró en la segunda parte. Para los hispanos anotaron Fabricio Formiliano y Cristián Insaurralde.