La fecha 23 de la Liga de Primera está completa y al día tras los respectivos duelos de Colo Colo contra Deportes Iquique (4-0) y Universidad de Chile ante Deportes La Serena (1-1). Y desde la organización destacaron con premio a Arturo Vidal.

Es que el Cacique goleó al colista Deportes Iquique con Vidal como el jugador destacado, y en la ANFP escogieron al King como el crack de la fecha.

“¡Arturo Vidal es el Jugador de la fecha23 de la Liga de Primera! El volante de Colo Colo fue el motor del Cacique en la goleada 4–0 ante Deportes Iquique“, destacó la cuenta oficial del campeonato nacional.

Vidal: rey de los tiempos y números de superclase

La publicación agrega que el mediocampista albo “manejó los tiempos, distribuyó con jerarquía y coronó su actuación con un gol“. Es que el Rey Arturo fue autor del tanto definitivo del 4-0 a los 86′.

Vidal, crack de Colo Colo contra Deportes Iquique.

Los elogios relevaron además los gran des números de Vidal contra Iquique: “101/115 pases correctos (88%), 8/13 en pases largos, un gol para sellar la fiesta alba. ¡Felicitaciones Arturo Vidal, eres el mejor de la fecha 23!“, sentenciaron.

Ahora Colo Colo debe enfocarse en el domingo 19 de octubre, cuando visite al puntero Coquimbo Unido por la fecha 24 de La Liga de Primera, para después verse las caras como local contra Deportes Limache.

En la tabla, Colo Colo es octavo con 34 puntos, justo después de los casilleros de clasificación a Copa Sudamericana. Por delante del Cacique están Cobresal (38), Palestino, Universidad Católica y Universidad de Chile, los tres con 39 unidades.