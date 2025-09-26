Pese a estar retirado con brillante carrera en Alemania y el Real Madrid, Toni Kroos volvió a dar que hablar. Esta vez, el talento germano apuntó el radar a Colo Colo, específicamente a su ex compañero Arturo Vidal.

Es que dichoa al medio Skiller, el King recordó su aventura con el alemán, cuando ambos fueron compañeros en el Bayer Leverkusen. Tildado en redes sociales como “agrandado”, el chileno dio su versión de la relación con Kroos.

“Kroos aprendió mucho de mí, vino cedido por el Bayern, era bueno técnicamente, pero le faltaba el toque. Él vino a mí y a Renato Augusto y le explicamos cómo era el fútbol, le enseñamos mucho”, reveló Vidal.

Kroos se burla de Vidal tras su “enseñanza”

En palabras que replicó dicho medio, el propio Toni Kroos no tardó en reaccionar a la palabra de Arturo Vidal, quien dijo que le enseñó mucho al multicampeón con Real Madrid. ¿Qué dijo? Con directos emojis dejó en clara su opinión.

En viral comentario con emojis riéndose de Arturo Vidal, con más de 15 mil “me gusta”, Kroos volvió a dar que hablar tras una brillante carrera que tuvo sus inicios junto al King en Leverkusen.

Publicidad

Publicidad

Tras compartir camiseta en 2009, el alemán volvió del préstamo al Bayern Munich, donde posteriormente se fue a ganarlo todo al Real Madrid con históricos títulos locales y europeos.

Toni Kroos se retiró tempranamente del fútbol en 2024, a sus 34 años. En su carrera tuvo el impecable registro de 73 goles y 166 asistencias, en un total de 754 partidos.

Publicidad