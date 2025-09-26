Justo ante un “enemigo” de Chile: Carlos Alcaraz genera impacto en el ATP de Tokio

La disputa por el número 1 del mundo de la ATP está desatada, porque Carlos Alcaraz le quitó el cetro a Jannik Sinner, sin embargo, el italiano aún puede recuperar la posición.

El español desbancó al italiano como el mejor jugador del mundo en cancha, ya que le ganó la final del US Open y desde ese momento trepó al sitio donde alguna vez estuvo el chileno Marcelo Ríos.

Alcaraz decidió ser parte del ATP de Tokio, donde sufrió una fuerte torcedura en su debut ante Sebastián Báez, lo que le puede traer pésimas consecuencias.

Carlos Alcaraz se puede bajar del ATP de Tokio

El número 1 del mundo se tiene que medir en los octavos de final ante el enemigo del tenis chileno Zizou Bergs (el mismo que golpeó a Cristian Garin en la Copa Davis), no obstante, está la opción que no se presente al partido.

El portal español especialista en tenis Punto de Break dio a conocer que el diestro no entrenó este viernes y que analiza bajarse del torneo nipón.

“Noticia preocupante la que llega desde el ATP Tokio 2025. El español Carlos Alcaraz no saltó a pista para entrenar de cara al partido de octavos de final en el certamen japonés. El motivo no es otro que el arrastre de las molestias que le causó la torcedura de tobillo que sufrió ante Sebastián Báez en su debut”, señaló el citado medio.

Luego, el sitio especializado analizó si Alcaraz decidirá seguir jugando en Tokio para mantener su ventaja sobre Sinner en la lucha por el 1 del mundo o va a parar y privilegiará su físico.

Carlos Alcaraz tuvo una torcedura en Tokio. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

“La pregunta que hay en el aire ahora mismo es si Alcaraz decidirá forzar o no en este ATP 500 de Tokio. Jannik Sinner se encuentra en la lucha por terminar como número uno este 2025, y aunque no lo tendrá fácil, el italiano es el máximo favorito a ganar en el ATP Pekín y es bien seguro que también dará el máximo nivel en el Masters 1.000 de Shanghái. Apenas les separan 700 puntos a ambos en la clasificación, una cifra alta pero que podría reducirse mucho en caso de baja de Alcaraz en próximos torneos”, cerró sitio español.

La decisión la tiene que tomar el número del mundo junto a su staff. Si no se presenta, Zizou Bergs clasifica a cuartos de final sin jugar.