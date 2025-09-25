Jannik Sinner da una clase magistral al hablar de Carlos Alcaraz y el número 1 del mundo: “Se merece…

La nueva rivalidad del deporte mundial está en el tenis, porque el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner disputan ser el mejor de la actualidad.

La balanza está ahora a favor del heredero de Rafael Nadal, debido a que le ganó a su oponente las finales de Roland Garros y el US Open. Además, porque es el actual número 1 del mundo.

La rivalidad deportiva entre ambos es gigantesca, sin embargo, Sinner dio una clase magistral tras realizar unas potentes declaraciones sobre Alcaraz, a quien llenó de elogios.

Sinner llena de elogios a Alcaraz

Tras 60 semanas liderando el ranking de la ATP, Jannik Sinner ve como el nuevo mejor jugador del mundo es el español, ante lo cual le preguntaron si aquello le quitaba presión y sorprendió con sus dichos.

“No, creo que ni me quita ni me añade presión. La temporada ha ido como ha ido: sí, nos hemos repartido los Grand Slams, pero hemos tenido, aún así, dos temporadas muy diferentes. Yo estoy muy, muy feliz con el año que todavía estoy firmando. Por mi parte, siento que lo que he logrado ha sido excepcional”, dijo el italiano.

Luego, lleno de loas a su “archirrival”: “lo que Carlos está logrando, además, también lo es: ha ganado muchos, muchos títulos este año. Se merece estar ahí, tan simple como eso. Ha jugado más torneos y los ha jugado todos a un nivel altísimo de tenis. Si ha sido él el que ha firmado grandes resultados, se merece estar ahí”.

Sinner y Alcaraz tras la final del US Open. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Por último, Jannik Sinner habló de las Finales de la Copa Davis, certamen que en 2024 ganó Italia.

“Lo que tenga que pasar en Turín, pasará. La Copa Davis tiene factores diferentes. No juegas por ti mismo, juegas por todo tu país, lo que hace que sientas una presión diferente. La temporada aún no ha acabado. Todavía nos queda este torneo (Beijing), Shanghái y París, dos Masters 1000 muy grandes, y Turín y la Copa Davis. Aún nos quedan torneos enormes. Los más importantes ya se han ido, los Slams, y nos los hemos repartido. Lo único que puedo decir es que estoy muy contento con el año que he hecho. El ranking viene y va”, cerró.