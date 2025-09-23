Claudio Marchisio es reconocido como una de las grandes figuras históricas de la Juventus, equipo en el que jugó durante 11 temporadas y con el que logró conquistar 15 títulos. Durante ese tiempo, también coincidió en el vestuario con dos históricos del fútbol chileno: Arturo Vidal y Mauricio Isla.

El mediocampista italiano compartió cuatro temporadas junto al “King” y dos con Isla, y en diálogo con AS hace algunas semanas, la leyenda de la Vecchia Signora recuerda cómo fue compartir con ambos y lanza inesperado guiño a Colo Colo.

Histórico de la Juventus lanza inesperado comentario sobre figuras de Colo Colo

Marchisio reveló que sigue siempre en contacto con Vidal, agregando que está muy contento por el presente que él y Mauricio Isla viven en Chile. “Nos escribimos por redes sociales y estoy realmente feliz por él, al igual que por Mauricio (Isla), de que sigan luchando juntos en Colo Colo”.

Las figuras de la Generación Dorada militan actualmente en Colo Colo/Photosport

ver también Leyenda de la Juve es categórico para referirse a Vidal: “Es la persona que siempre…”

En la misma línea recuerda el poderoso tridente que formaron en media cancha junto con Pogba y Vidal, agregando la calidad humana del chileno. “Fuimos, creo, el mediocampo más completo que yo haya visto jamás. Eso no significa el más fuerte, también porque cada uno de nosotros vivió épocas diferentes y su propia idea del fútbol, que no puede ser igual para todos”.

Claudio Marchisio es un histórico de la Juventus en donde coincidió con Vidal e Isla/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Nosotros, como decía antes, fuimos los más completos. Teníamos clase, técnica, resistencia, físico, inteligencia táctica, corazón, centímetros, olfato de gol y habilidades…”, puntualizó.

Asimismo, agrega: “Arturo es la persona que siempre querrías a tu lado para ganar tu batalla. Él es ese amigo y compañero que siempre estará contigo para superar cualquier problema o adversario”.