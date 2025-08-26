Claudio Marchisio es considerado una de las grandes figuras históricas de la Juventus, club en el que militó durante 11 temporadas y con el que conquistó 15 títulos. En ese periodo, además, compartió vestuario con una de las leyendas del fútbol chileno: Arturo Vidal.

Con el jugador de Colo Colo, el mediocampista italiano compartió durante 4 temporadas, y en conversación con AS, la leyenda de la “Vecchia signora” recuerda cómo compartir plantel con histórico de la Roja.

La amistad de Marchisio y Arturo Vidal

En la charla con el medio, el exjugador, que actualmente se dedica a la representación de jugadores, señaló: “Con Arturo nos escribimos por redes sociales y estoy realmente feliz por él, al igual que por Mauricio (Isla), de que sigan luchando juntos en Colo Colo”.

En la misma línea, Marchisio agregó: “Les diría que Arturo es la persona que siempre querrías a tu lado para ganar tu batalla. Él es ese amigo y compañero que siempre estará contigo para superar cualquier problema o adversario”.

Recordando su tiempo juntos en la Juventus, el exjugador habló de la calidad que tenía ese mediocampo junto a Pirlo, Pogba y Vidal formaban.

“Fuimos, creo, el mediocampo más completo que yo haya visto jamás. Eso no significa el más fuerte, también porque cada uno de nosotros vivió épocas diferentes y su propia idea del fútbol, que no puede ser igual para todos. Nosotros, como decía antes, fuimos los más completos”.

“Teníamos clase, técnica, resistencia, físico, inteligencia táctica, corazón, centímetros, olfato de gol y habilidades…”.

