Real Madrid vs. Juventus: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Champions League

Revisa la transmisión para ver la fecha 3 de la Champions League.

Por Franccesca Arnechino

Champions League.
© Getty ImagesChampions League.

Hoy veremos el esperado duelo por la tercera jornada de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus. Los Merengues buscan mantener su buena racha en el torneo continental, mientras se prepara para el esperado Clásico frente al Barcelona por LaLiga.

Por su parte, la Juve llega con un panorama contrario, empatando en sus dos compromisos previos y con una derrota en la Serie A. Con ese resultado, el equipo italiano acumula ya seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Juventus y dónde ver EN VIVO?

Real Madrid vs. Juventus se enfrentan este miércoles 22 de octubre, desde las 16:00 hrs, en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la fecha 3 de la UEFA Champions League.

El partido lo podrás ver a través de la señal de ESPN Premium y de manera online, podrás disfrutarlo por Disney+ Premium, con previa suscripción al servicio de streaming.

A través de las siguientes señales:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Formación Real Madrid vs. Juventus por Champions League

La oncena titular de los Merengues sería con Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Éder Militao, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius.

Formación Juventus vs. Real Madrid por Champions League

La oncena titular de los italianos sería con Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiasso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. 

