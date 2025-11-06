Del Piero sorprende con su elección: Este es el jugador chileno favorito para ‘Pinturicchio’

Uno de los grandes jugadores del fútbol italiano de finales del siglo XX e inicios del XXI fue Alessandro Del Piero. El histórico delantero marcó una era con la Juventus, club en el que militó por más de dos décadas, conquistando una impresionante cantidad de títulos. A nivel de selecciones, también brilló con la azzurra, donde ganó en dos oportunidades la Eurocopa Sub-21 y fue parte del plantel que levantó aquella recordada Copa Mundial de la FIFA el año 2006.

Hoy, ya retirado de la actividad y con 50 años, Del Piero es considerado una leyenda viviente del fútbol y una voz más que autorizada para hablar de los mejores del mundo.

En ese contexto que el exfutbolista participó en una dinámica organizada por el tiktoker español Adri Contreras, quien le propuso una tradicional ronda de preguntas rápidas sobre sus “futbolistas favoritos” de distintos países del mundo, entre ellos, España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Argentina, Brasil y por supuesto, Chile, entre otros.

El jugador chileno favorito de Alessandro Del Piero

Durante el intercambio, Del Piero mencionó a figuras de renombre como Xavi Hernández, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y fue ahí cuando llegó el turno de Chile, donde la balanza se inclinó por Arturo Vidal como su futbolista favorito.

Recordemos que Del Piero y Vidal fueron compañeros en la Juventus durante la temporada 2011-2012 , la última del italiano en el cuadro “bianconero”.

En su extensa carrera, “Pinturicchio” no solo compartió camarín con el “King”, sino también con otro chileno de trayectoria mundial: Marcelo Salas, con quien coincidió a inicios del 2000 en la misma “Vecchia Signora”.

Del Piero también fue compañero de Marcelo Salas en la Juventus. (Foto: Álbum Panini 2001)

Los jugadores favoritos de Del Piero, país por país

España: Xavi Hernández

Xavi Hernández Francia: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane Italia: Paolo Maldini

Paolo Maldini Alemania: Jurgen Klinsmann

Jurgen Klinsmann Portugal: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Argentina: Lionel Messi

Lionel Messi Brasil: Pelé

Pelé Colombia: Carlos Valderrama

Carlos Valderrama Chile: Arturo Vidal

Arturo Vidal México: “Chicharito” Hernández

“Chicharito” Hernández Uruguay: Paolo Montero

