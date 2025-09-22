Ousmane Dembélé se transformó en el nuevo Balón de Oro 2025. El delantero del PSG de 28 años se quedó con el importante trofeo y superó a Lamine Yamal que con diez temporadas menos se quedó en el segundo lugar.

“Ha sido una temporada excepcional. Quiero agradecer a todos los clubes en los que estuve. En especial al Barcelona, aprendí en todo ese tiempo de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi”, recalcó el francés tras recibir el galardón.

ver también Fin al misterio: Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025

Pero dichas palabras hicieron eco especialmente en Colo Colo. Es que en aquella etapa en el blaugrana, Dembélé contó con el apoyo de principio a fin de Arturo Vidal, quien prácticamente lo apadrinó.

“Habló mucho con él ya que es un buen muchacho, es el primer interesado en ser el mejor. Llegó al Barcelona con 20 años sin apenas experiencia. Debe tomar conciencia de lo que realmente quiere en la vida. Debe saber dónde juega y con quién juega. Personalmente creo que va a evolucionar”, revedlo el King a L’Equipe en 2019.

Pese a ello, el ahora referente de Colo Colo siempre le recalcó que tuvo que acelerar su proceso de madurez para llegar a la elite mundial. “Es un futbolista con un talento loco. Cuando alcance la madurez, será un jugador importante en el Barcelona y en Francia. Pero claramente, necesita madura”, aseguró.

ver también Ousmane Dembélé, favorito al Balón de Oro, es el ídolo de Manley Clerveaux: “Más que Neymar”

Colo Colo celebra a Ousmane Dembélé

Por lo mismo, Arturo Vidal fue uno de los más felices al conocer el logro de Ousmane Dembélé. El Bicampeón de América aprovechó sus redes sociales justamente para celebrar al Balón de Oro 2025, quien tuvo que salir del Barcelona para finalmente encontrar su lugar en el mundo en el PSG.

Publicidad

Publicidad

“Felicidades hermano”, fue la primera frase que destacó Vidal junto con una postal cuando fueron compañeros en Barcelona. “Merecido crack, a seguir por más”, agregó contento por el estrellato de su patner.

La historia de Arturo Vidal y Ousmane Dembélé

Ahora ese no fue el único festejo albo. Es que el juvenil Manley Clerveaux también celebró el Balón de Oro de Dembélé. El joven delantero, que ha recalcado que el francés es su referente, publicó el momento en que se enteró de su premio y la celebración que significó el importante logro.

Publicidad

Publicidad