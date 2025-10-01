El fútbol chileno está en pausa por el desarrollo del Mundial Sub 20, así que los clubes pactan amistosos para no perder el ritmo durante estas semanas de receso. Es así como este miércoles 1 de octubre, Colo Colo y Unión Española se enfrentaron en el Santa Laura.

Este es el primero de una serie de amistosos que jugarán los albos. En un inicio, el duelo de inicio de octubre sería contra Ñublense en Chillán, pero el partido se suspendió. Luego, el Cacique debería enfrentar a Puerto Montt el miércoles 8 y a Palestino el sábado 11.

Para el duelo con los hispanos, que constó de dos tiempos de 45 minutos, Fernando Ortiz presentó una formación ultra alternativa, con nombres como Salomón Rodríguez, Bruno Gutiérrez, Leandro Hernández y Cristián Riquelme.

El once titular que presentó el Cacique ante U. Española fue con Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Bruno Gutiérrez, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Tomás Alarcón; Benjamín Pérez, Leandro Hernández, Cristian Riquelme; Salomón Rodríguez.

Colo Colo pierde amistoso contra U. Española

Sin embargo, después aparecieron jugadores como Arturo Vidal, Manley Clerveaux y Marcos Bolados, quien notó el único gol albo de la jornada.

Lo cierto es que no fue una jornada positiva para Colo Colo, porque U. Española se quedó con un triunfo en su casa. Fabricio Formiliano anotó en el primer tiempo, mientras que Cristian Insaurralde aumentó la cuenta en el segundo. El descuento fue obra de Bolados.

