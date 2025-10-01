Mauricio Isla sabe disfrutar la vida. Por eso apenas tuvo la oportunidad de pegarse una arrancada para gozar unas mini vacaciones, lo hizo y partió a Colombia junto a su actual pareja, la venezolana Emily Matute.

El destino elegido fue Cartagena de Indias. Apenas terminó el encuentro de Colo Colo ante Iquique, los albos tuvieron un par de días libres concedidos por el DT Fernando Ortiz, considerando que el torneo nacional vuelve recién el 19 de octubre.

Por eso es que se le pudo ver paseando por la ciudad amurallada y por las cálidas playas que entrega esa histórica ciudad cafetera, lo cual luego publicó en sus redes sociales.

Ahí los comentarios llegaron como lluvia en el mes de julio. “Por qué no fui futbolista”, “ni el gol a Uruguay fue tan épico” y “ahora sí que me saliste bastante tímido” fueron algunas de las palabras que le dedicaron.

El Huaso disfrutó el mar del Caribe

Isla junto a su pareja

Isla paseando por las calles de Cartagena

Isla volvió como tuna a Colo Colo

Tras unos pocos días de relajo, Mauricio Isla regresó a Chile para volver a entrenar con Colo Colo y así prepararse para la recta final del campeonato.

De hecho, con un termo y un mate publicó “lindo martes para todos, gente querida”, dejando en claro que había vuelto a Chile.

Ahora deberá ver su futuro, porque termina contrato con Colo Colo a fin de temporada. La evaluación que puede hacer el DT Fernando Ortiz será clave para su continuidad en el club al que llegó hace poco más de un año.

De todas formas, a sus 37 años sigue vigente y lo demostró la semana pasada ante Iquique, encuentro en el que incluso anotó un gol.