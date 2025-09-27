Fernando Ortiz prefirió resaltar el colectivo de Colo Colo cuando le preguntaron por la actuación de Mauricio Isla. Muy en su estilo, el DT argentino rechaza hablar de actuaciones individuales. Como buen admirador de Gareca, tal cual lo reconoció el Tano, hay mucho que prefiere mantener en privado.

De hecho, eso dijo en la primera parte de su respuesta. Aunque de todas maneras dio varias luces de lo que se puede esperar en torno al Huaso Isla y también al zurdo Erick Wiemberg. “No me gusta mucho hablar de un jugador en sí”, introdujo el ex DT de Santos Laguna.

“Sí puedo decir que me gusta que los laterales tengan participación. Siempre es el que menos espera un defensa del rival”, dijo Fernando Ortiz en torno a lo que pretende de sus marcadores de punta. Y que explota esa variante porque el oponente lo recibe sorpresivamente.

Futbol, Colo Colo vs Deportes Iquique Fecha 23, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Mauricio Isla, celebra tras marcar un gol contra Deportes Iquique durante un partido de la liga de primera realizado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 26/09/2025 Javier Torres/Photosport Football, Colo Colo vs Deportes Iquique 23th turn, 2025 First division league. Colo Colo player Mauricio Isla, celebrates after scoring against Deportes Iquique during a first division league match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 26/09/2025 Javier Torres/Photosport

De hecho, con el ingreso de Bruno Gutiérrez se vio lo mismo. Al carrilero formado en Colo Colo muy presente en labores ofensivas. Incluso tiró alguna diagonal hacia el área de Deportes Iquique, que perdía 3-0 cuando el “13” entró al césped del Monumental. La evaluación con todos fue buena.

Ortiz da a entender que quiere un atacante más de Colo Colo en el Huaso Isla

Fernando Ortiz sabe que el Huaso Isla puede aportar mucho ofensivamente en Colo Colo. Y que lo hizo con varios centros ante los Dragones Celestes, como aquel envío que encontró una tijera de Claudio Aquino. Todo terminó con el remate del “10” alto por sobre la portería defendida por Daniel Castillo.

Fernando Ortiz en el estadio Monumental frente a Deportes Iquique. (Javier Torres/Photosport).

“Lo han hecho bien. Mauri se encontró con un gol, Erick lo ha hecho bien. Pero resalto el trabajo grupal, que es lo más importante”, aseguró el Tano Ortiz, quien también dirigió al América de México y al Monterrey, donde fue el entrenador de Sebastián Vegas.

Habrá que ver si Ortiz prueba con otro carrilero zurdo, aunque la evidencia es que Erick Wiemberg sacó ventaja. Pero en los ensayos de fútbol también probó a Cristián Riquelme, quien el año pasado reforzó al Cacique desde Everton para cumplir la regla Sub 21 y en 2025, prácticamente desapareció del mapa.