En la goleada de Colo Colo ante Deportes Iquique, Eduardo Villanueva al fin tuvo su estreno como jugador profesional. De esta manera, queda en el pasado una broma con Emiliano Amor.

Cuando se jugaban los 55 minutos de partido y el marcador todavía estaba 1-0, Fernando de Paul sufrió una molestia en su rodilla izquierda luego de una gran atajada a César González. Por esta razón, Tuto tuvo que dejarle su lugar al juvenil de los Albos.

La broma entre Villanueva y Amor por el puesto

Eduardo Villanueva si bien había sumado minutos en los amistosos ante Valladolid, todavía no podía hacer su estreno por los puntos. A los 20 años, esperaba con ansias su debut en Primera División, hasta que al fin se dio con Deportes Iquique.

La partida de Brayan Cortés le dio la opción a Villanueva de ser el segundo arquero. Incluso, reconoció que ha rechazado opciones de salir a préstamo para ganarse un puesto en el club de sus amores, pese a su tardío estreno, el cual valió bromas con Emiliano Amor.

El 21 de julio de 2024, en la victoria por 2-1 de Colo Colo ante Unión Española, Cortés fue expulsado en los minutos finales y Amor tuvo que ponerse los guantes en los últimos minutos. Villanueva se tomó con humor la situación y se molestó a sí mismo con esto.

“Me ganaste”, le comentó el arquero al central argentino en esa ocasión, burlándose del hecho de que el defensa se puso primero bajo los tres palos albos que él. El tiempo finalmente le terminó dando su oportunidad a Eduardo Villanueva.

Colo Colo obtuvo un triunfo muy valioso ante Deportes Iquique, con lo cual quedó a 4 puntos de meterse a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Tras un centenario para el olvido, los Albos se aferran al último objetivo de esta amarga temporada 2025.