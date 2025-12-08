Mauricio Isla sorprendió a todos por su ausencia en la oncena estelar de Colo Colo para un partido clave. Un duelo importante más que este plantel perdió. Lo hizo en el estadio Monumental, donde cayó por 2-1 frente al Audax Italiano en la última fecha de la Liga de Primera 2025.

El Huaso no sólo no apareció en la formación. Tampoco estuvo en la lista de convocados. En su lugar jugó Jonathan Villagra, habitual zaguero central. El ex Unión Española tuvo un chascarro calamitoso en la última línea al chocar con el uruguayo Alan Saldivia.

Toda esa acción terminó con una falta dentro del área de Fernando de Paul sobre Nicolás Orellana. Una infracción que Leonardo Valencia transformó en gol gracias a su exquisita pegada. De la marginación del Huaso Isla, Fernando Ortiz dio esta explicación.

Mauricio Isla marca a Jorge Henríquez en la terrible derrota de Colo Colo ante Cobresal en El Salvador. (Alejandro Pizarro/Photosport).

“Los cambios notorios fueron porque Mauricio tuvo una intoxicación muy fuerte y por eso se descartó”, manifestó el Tano sobre el porqué de que el lateral derecho bicampeón de América con la Roja no fuera siquiera una opción en el banco de suplentes.

Algo que también pasó con Erick Wiemberg, quien no ocupó el lugar que habitualmente desempeña en los albos. En lugar del valdiviano apareció el ex Everton de Viña del Mar Cristian Riquelme, otra de las apuestas de Ortiz en Pedrero.

Colo Colo: Ortiz blanquea que Mauricio Isla se intoxicó y Wiemberg “tuvo un problema familiar”

La marginación de Mauricio Isla por el costado derecho y de Erick Wiemberg en el izquierdo claramente perjudicaron a Colo Colo en el duelo frente a los itálicos. Aunque Riquelme tuvo algunas acciones aplaudidas, sobre todo cuando le quitó el balón a un rival en una contra amenazante.

Cristian Riquelme tuvo una oportunidad en el último partido del terrible año de Colo Colo. (Jonnathan Oyarzún/Photosport).

Pocos minutos después, cuando el cronómetro marcaba 62, el DT albo sacó de la cancha a Riquelme. Mandó en su lugar a Arturo Vidal, quien dejó incendiarias declaraciones al cabo del partido. “Erick tuvo un problema familiar y obviamente uno prioriza la familia”, afirmó Fernando Ortiz sobre la ausencia del ex carrilero izquierdo de Unión La Calera.

“Sobre el resto, yo pongo en el campo lo que considero que está mejor para enfrentar cada partido”, aseguró Ortiz, quien evitó profundizar sobre las razones de la suplencia de Claudio Aquino, quien en el descanso reemplazó a Tomás Alarcón en el mediocampo de Colo Colo.

Revisa el compacto de la derrota de Colo Colo vs Audax Italiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo quedó en el 8° lugar, fuera de todo torneo internacional, en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, que tuvo como sólido e histórico campeón al Coquimbo Unido que dirigió Esteban González.

