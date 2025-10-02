En Colo Colo quieren cerrar la temporada con una remontada similar a la del 2024 en la recta final de la Liga de Primera. El Cacique pone la mira en el reinicio del torneo, donde tendrá que visitar nada menos que a Coquimbo Unido, aunque con una importante duda.

Javier Correa todavía no logra recuperarse de la lesión que sufrió en la Supercopa ante la U y desde entonces se ha mantenido lejos de las canchas. Si bien ha hecho todo lo posible por acelerar las cosas, hay dudas sobre si realmente estará listo a tiempo.

Es por ello que este jueves y luego de la caída ante Unión Española en una amistoso a puertas cerradas, hubo novedades. Y estas, para buena suerte de los albos, son positivas ya que podría estar a disposición incluso antes de lo esperado.

Colo Colo se ilusiona con el regreso de Javier Correa antes de Coquimbo Unido

Javier Correa le da un alivio a Colo Colo de cara a la recta final de la temporada 2025. El delantero avanza bien en su recuperación y todo indica de que podrá estar listo para volver a las canchas antes de lo que planificaban.

Javier Correa prepara su regreso a las canchas para ayudar a Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Nicolás Ramírez quien en Sportscenter de ESPN respondió a la duda de si podrá aparecer ante el líder. “No debiese haber inconvenientes para ese partido ante Coquimbo en el norte del país“, lanzó.

De hecho, el reportero avisó que incluso puede aparecer en el amistoso del próximo 8 de octubre, aunque lo irán analizando día a día. “Eso se va a ver con más calma entendiendo el gramado de la cancha en Puerto Montt, que es sintética“.

En esa misma línea, enfatizó en que el Cacique lo utilizaría al haberse quedado sin el último amistoso que tenía en sus planes. “No descartamos que sume minutos, entendiendo que Colo Colo sufrió la suspensión del amistoso con Palestino“.

De esta forma, quedará esperar para ver cómo evoluciona el delantero con el paso de los días. Lo más probable es que el Eterno Campeón no lo arriesgue para así ir a buscar con todo los tres puntos ante el líder.

Colo Colo ruega para que Javier Correa esté listo lo antes posible y así llegue en buenas condiciones al reinicio de la Liga de Primera. El artillero ha sido clave para que un año terrible no lo sea aún más y está llamado a aparecer en el cierre de la campaña.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Previo al duelo con Coquimbo Unido, Javier Correa ha logrado disputar 29 partidos oficiales en total esta temporada en Colo Colo. En ellos ha aportado con 15 goles y 3 asistencias en los 2.376 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo con Coquimbo Unido?

A la espera de la recuperación de Javier Correa, Colo Colo trabaja con la mira puesta en Coquimbo Unido. El Cacique visita a los Piratas en el reinicio de la Liga de Primera el próximo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

