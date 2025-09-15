Javier Correa fue titular en el Superclásico que Colo Colo perdió estrepitosamente ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025. El delantero argentino gozó como ninguno el triunfo de los albos en el estadio Monumental en la Liga de Primera 2025.

Pero ni siquiera pudo terminar el primer tiempo en el estadio Santa Laura, donde el Romántico Viajero firmó un expresivo 3-0 ante el Cacique. Antes de la media hora mostró problemas musculares. Intentó exigir su físico, pero fue imposible. Por eso mismo, Fernando Ortiz estuvo obligado a sacarlo.

En su lugar ingresó el uruguayo Salomón Rodríguez, quien siguió en la misma tónica que ha tenido en los albos. El charrúa ya había sido titular en un Superclásico, precisamente por una lesión muscular que sacó a Correa del duelo que la U ganó por 2-1 con dos penales de Charles Aránguiz.

Salomón Rodríguez suma dos Superclásicos y en ambos reemplazó a Javier Correa. En uno, desde el inicio. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

También salió lesionado del clásico que Universidad Católica le ganó con mucha contundencia al Colo Colo de Jorge Almirón. En ese contexto, RedGol ubicó a dos ex jugadores albos para discutir sobre esta tendencia a perderse los partidos importantes.

Javier Correa salió lesionado en el duelo que la UC ganó con claridad en Pedrero. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Uno está esperando esos partidos, los más importantes y los que más quieren jugar. No sé qué está pasando, pero hay jugadores que a veces les cuesta los partidos más importantes. Pero son los más lindos de jugar”, contó Gustavo de Luca, uno de los que atendió el llamado de nuestro querido Paulo Flores.

Añadió que “es raro que se dé en dos oportunidades. Por tarjetas amarillas o suspensión puede ser. Pero otra cosa es por una lesión que no sea tan importante. Yo soy de esos de locura por jugar, hacía cualquier cosa. Y si no estaba, decía que estaba bien igual”.

“De última salir en la cancha, pero nunca arrugar antes”, manifestó Gustavo de Luca. Precisamente lo que ocurrió con Javier Correa en este duelo que el Bulla ganó con total claridad y superioridad. Otro fue el Coke Contreras, que tuvo una opinión mesurada.

Coke Contreras no cree que Javier Correa se haya borrado del Superclásico en la Supercopa

Una opinión pro Javier Correa por su salida en el Superclásico la entregó Jorge Contreras. “No lo vería desde ese punto de vista. A mí no me ha mostrado que arrugue. Tiene cosas interesantes como delantero y de a poco ha ido mostrando los galones como para que Colo Colo se haya interesado en él”, dijo el Coke.

“Es ponerse a pensar en forma negativa decir eso. Habría ver. Quizás a lo mejor por querer jugársela por el equipo, ha jugado con muchas dolencias y eso le significó salir lesionado”, le apuntó el Coke Contreras. Una defensa férrea donde no le da el lugar a eso.

Javier Correa ante Franco Calderón en el clásico que Colo Colo cayó ante U de Chile. (Andres Pina/Photosport).

Sobre todo por lo que ha mostrado Correa desde que llegó al fútbol chileno. Colo Colo desembolsó 1,8 millones de dólares para quedarse con el pase del centrodelantero de Estudiantes de La Plata. “Por sus características, sinceramente me cuesta pensarlo. No lo juzgaría de esa manera. Al contrario”, manifestó Coke Contreras.