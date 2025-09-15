Pésimo. Esa palabra define el debut del entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo, porque su equipo fue un fantasma y cayó goleado ante Universidad de Chile en el estadio Santa Laura.

Los albos no pudieron hacer mucho ante la U, ya que los azules vencieron con propiedad por 3-0 y se quedaron con la final en la polémica Supercopa.

El nuevo DT del Cacique fue el blanco de las críticas de los hinchas colocolinos, puesto que no quedaron conforme ni con la formación y menos con la idea de juego que planteó ante el cuadro laico, que fue superior desde el arranque del compromiso.

Colo Colo se llena de días libres tras perder la Supercopa

Colo Colo jugó muy mal ante Universidad de Chile y en vez de trabajar en los errores, el entrenador Fernando Ortiz tomó una decisión al más puro estilo de Jorge Almirón, es decir, no entrenó.

El Tano decidió darle el lunes libre al plantel del Cacique, situación que generó controversia entre los hinchas, debido al pobre nivel mostrado en el estadio Santa Laura.

Como esta semana es diferente, con las celebraciones de Fiestas Patrias de por medio, el plantel de Colo Colo gozará de otros dos días de descanso el 18 y 19 de septiembre, por lo que los entrenamientos se reducen a apenas cuatro días.

Es decir, el conjunto albo trabajará muy poco en la semana previa a su vuelta a las canchas, porque el viernes 26 jugará un partido pendiente ante Deportes Iquique, el que debe ganar para seguir con opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.