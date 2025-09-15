Colo Colo vivió una pesadilla este domingo en el estadio Santa Laura, donde el cuadro albo se inclinó claramente ante Universidad de Chile en la Supercopa.

Los albos contaron con el debut del entrenador argentino Fernando Ortiz, el cual fue catastrófico, porque su archirrival se impuso por un claro 3-0 y bien pudieron ser más goles de diferencia.

El Tano llegó para acabar con la desidia y mal juego de Colo Colo, sin embargo, en su primer partido al mando del equipo no hubo ningún avance.

Patricio Yáñez destroza a Fernando Ortiz en Colo Colo

El día después del Superclásico vinieron los análisis y uno de las voces potentes es la de Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura criticó a Colo Colo.

El ex delantero del Cacique no tuvo piedad con Fernando Ortiz, porque aseguró que el cuadro blanco retrocedió de la mano del Tano.

“La U estaba pensando en el jueves, lo hizo bien. Colo Colo duró 10 minutos en el partido, de ahí en más la U fue superior en todo”, indicó de entrada el Pato.

Fernando Ortiz en la Supercopa. Foto: Andres Pina/Photosport

“Lo peor no es que el mensaje de Ortiz no haya permeado, es que Colo Colo retrocedió. Yo encuentro que lo más grave es que Colo Colo retrocedió y eso me parece que es un tema complicado, tiene una pega titánica. Ha sido de lo más bajo que le he visto a Colo Colo en todo sentido”, cerró Yáñez.

Colo Colo volverá a la cancha el viernes 26 de septiembre, cuando se mida en el estadio Monumental en su partido pendiente ante Deportes Iquique.

