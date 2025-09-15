Campeón de la Copa Sudamerica revienta a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Más de…”

Una extraña Supercopa se jugó este domingo en el estadio Santa Laura, donde muy poca gente en las tribunas vio la goleada de Universidad de Chile sobre Colo Colo en la final.

Los azules le dieron un baile al Cacique en la comuna de Independiencia y se impusieron por un claro 3-0 ante cerca de 2 mil espectadores, ganando así por segunda vez el torneo.

El Cacique contó con el debut en la banca de Fernando Ortiz, quien tuvo una fuerte bienvenida al fútbol chileno, con una derrota dolorosa.

ver también ¿Merecido? Fernando Ortiz toma polémica decisión tras vergonzoso debut en Colo Colo

Marcos González critica con todo a Fernando Ortiz

El estreno del Tano en Colo Colo fue analizado por el ex jugador de la U Marcos González, quien en diálogo con RedGol reventó al argentino.

“Lo de Ortiz en Colo Colo no sé, se habló mucho de que era más intenso, que estaba entrenando más, pero al final no era tan así. Es más de lo mismo, parece“, dijo el campeón de la Copa Sudamericana 2011.

Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“No sé qué hizo diferente Ortiz, no tengo idea. Sacó a Vidal y lo puso en el segundo tiempo. Es la única diferencia que pudo haber hecho, porque Almirón lo ponía en el minuto uno, pero más allá de eso no se ve una reacción en Colo Colo”, cerró.

Fernando Ortiz empezó de la peor manera su campaña en Colo Colo y tiene mucho que trabajar para sacarle rendimiento a sus jugadores.