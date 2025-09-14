Tras la Supercopa: Ex Colo Colo deja la grande con comentario sobre Fernando Ortiz

El debut de Fernando Ortiz será algo que los hinchas de Colo Colo difícilmente podrán olvidar. Es que el “Tano” tuvo una muy baja presentación y el Cacique lo sufrió en la Supercopa de principio a fin.

Los albos fueron superados en todas sus líneas por Universidad de Chile y terminaron perdiendo el título por 3-0. Lo que empezó a generar de inmediato las dudas sobre la llegada del DT trasandino.

“No soy de ponerme tiempo. Trabajamos día a día para que se refleje el equipo que queremos. Ante una derrota hay que sacar lo positivo. Hay que aceptarla y corregir. Es la única forma que tengo para salir adelante”, se excusó Ortiz tras la dura caída en el Santa Laura.

Los errores de Fernando Ortiz

Sin embargo sus palabras no convencieron a un ex Cacique como Gonzalo Jara. El defensa central se sinceró sobre las dudas que dejó Ortiz en su primer partido al mando del Popular.

“No vi mejora futbolística en Colo Colo. Cuando llegó Garnero a la UC, pasaron cuatro cinco días y hubo una propuesta distinta y que ha ido creciendo semana a semana. Acá yo no vi eso”, comentó el Bicampeón de América en Todos Somos Técnicos.

“Lo defensivo era un punto a mejorar, que es lo que realmente necesita ordenar y ser solido, no lo hizo. Eso es lo que más preocupa”, agregó preocupado por el rendimiento de Colo Colo.

Ante esto, Jara recalcó que “La U fue totalmente superior”, por lo que ahora la tarea se pone cuesta arriba para Ortiz que recién el próximo 26 de septiembre tendrá su segundo partido ante Deportes Iquique.