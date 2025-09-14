Este domingo se vivió la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo en donde los azules ganaron con un contundente 3 a 0 sobre los albos, lo que generó la inmediata reacción de los hinchas quienes jubilaron a varios jugadores.

Tras una ola de postergaciones, la Supercopa se jugó finalmente este domingo 14 de septiembre en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron ante los dirigidos de Fernando Ortiz en el Estadio Santa Laura con aforo reducido.

Los albos presentaron grandes problemas, con Javier Correa saliendo por molestias físicas, siendo sustituido por Salomón Rodríguez, mientras que Sebastián Vegas fue expulsado al minuto 33 por bajar a Nicolás Guerra.

Hinchas de Colo Colo reaccionan a la derrota

Los albos atraviesan un complejo año en donde quedaron eliminados en fase de grupo de Copa Libertadores, a lo que se suman los incidentes frente a Fortaleza y la sanción de la Conmebol, en lo que debió ser un año de celebración para el club que cumple 100 años.

A eso se suma que actualmente en el Campeonato Nacional figuran en el octavo puesto de la tabla de posiciones, luchando por ingresar a las competencias internacionales y muy lejos de Coquimbo, el puntero.

Ante la mala racha alba, a lo que se suma esta contundente derrota contra su archirrival histórico, los hinchas no aguantaron más y se volcaron a las redes sociales a exigir cambios radicales en el cacique en uno de sus años más complejos.

Revisa la reacción de los hinchas en redes