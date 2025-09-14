Solo caras largas en Colo Colo tras perder categóricamente la Supercopa a manos de U de Chile. Y ahí, el debutante Fernando Ortiz salió a enfrentar los micrófonos y dio su postura por el nivel de sus dirigidos.

“A nadie le gusta perder, eso está claro. Es un clásico, una final. No estamos contentos, pero cuando se pierde, hay que aceptar la derrota”, partió diciendo el nuevo DT albo.

Y si los hinchas ya se tomaban la cabeza con la actuación del equipo en Santa Laura, post partido estallaron al conocerse cuestionada decisión del argentino con el plantel.

Ortiz y lo que viene en Colo Colo

Colo Colo no tendrá un receso del todo en este mes sin fútbol chileno por el Mundial Sub 20. Los albos deben ponerse al día con Deportes Iquique (26 septiembre), por lo que apuntan con todo para obtener esos tres puntos.

Eso sí, el entrenador albo hizo enfurecer a los fanáticos en redes sociales al conocerse el cronograma de trabajo, donde tendrán varios días libres tras caer ante U de Chile. Eso, partiendo por este lunes 15.

“Colo Colo tendrá libre este lunes, entrenará martes y miércoles y volverá a tener libre jueves y viernes. Desde ahí, se entra en modo Deportes Iquique”, informó el sitio Dale Albo.

La noticia llega justo tras una semana de intenso trabajo previo a la Supercopa, con jornadas de entrenamiento hasta de dos horas y media con Ortiz, quien ahora flexibilizó tras la dura derrota ante U de Chile.

