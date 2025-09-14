Es tendencia:
Fútbol chileno

Zaldivia se gradúa de bullanguero tras bailar a Colo Colo: “Teníamos la espina del torneo local”

El defensor azul fue pilar nuevamente ante el archirrival, dejando en claro que no olvida el pasado duelo en el Monumental.

Por Nelson Martinez

Zaldivia en modo U de Chile.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTZaldivia en modo U de Chile.

Matías Zaldivia volvió a brillar como uno de los mejores jugadores de U de Chile en lo que fue el apabullante 3-0 de los azules contra Colo Colo, gritando campeón de la Supercopa.

Y si por años fue uno de los más queridos en los albos, ahora el defensa nacido en Argentina vive y respira por los colores del Romántico Viajero. Así lo hizo saber tras las celebraciones del título ante el archirrival.

“Era una final, un partido importante, también muy cerca de otro partido importante que tenemos el jueves (Alianza Lima), el más importante del año”, partió diciendo.

El recado de Zaldivia a Colo Colo

Matías Zaldivia fue consultado sobre si era una revancha el aplastante triunfo de U de Chile ante Colo Colo, sumando un nuevo título con los azules tras levantar la Supercopa.

Matias Zaldivia/Photosport

Matias Zaldivia/Photosport

“Sabíamos que era un campeonato y teníamos todavía la espina de lo que había pasado en el torneo local. Lo jugamos con muchas ansias y estábamos muy tranquilos que 11 contra 11 lo íbamos a ganar, teníamos la espina del campeonato local”, dijo el defensa azul.

Zaldivia sumó su segundo trofeo con la U, tras obtener la Copa Chile el año pasado y tal como dijo su DT Gustavo Álvarez, aún no se bajan de la pelea de la Liga de Primera donde Coquimbo Unido lleva amplia ventaja.

U de Chile afrontará el duelo de ida de Copa Sudamericana este jueves 18 de septiembre, cuando a las 21:30 horas visite a Alianza Lima, en el partido de ida. Ahí, está confirmada la baja del lesionado Lucas Di Yorio.

