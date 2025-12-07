Universidad de Chile no logró el objetivo de volver a inscribir su nombre en la Copa Libertadores, pese a la importante victoria que consiguió por un marcador de 3-2 contra Deportes Iquique en el norte del país.

La U finalizó cuarta en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, por lo que clasificó a la Copa Sudamericana 2026, donde deberá enfrentar a otro rival chileno para poder clasificar a la fase de grupos el torneo internacional.

Algo que pesó dentro del camarín de la U, por lo que analizaron la larga temporada que tuvieron, pero que los deja con un sabor amargo al final.

“Un sentimiento agridulce porque queríamos ganar y clasificar, por lo menos, a la fase previa de la Copa Libertades, nuestro objetivo era el Chile 2, pero no se pudo dar, supimos del penal de O’Higgins al último minuto”, comentó Matías Zaldivia.

La U quiere revancha en la Copa Sudamericana

Uno de los referentes del camarín de la U hizo la autocrítica necesaria luego de terminar el torneo, asegurando que fueron imporantes los puntos que dejaron escapar para este resultados.

“Hicimos nuestro trabajo, pero perdimos puntos en el año y lo lamentamos. Es como siempre que al final uno mira atrás y esos puntos duelen. Ahora queda descansar que fue un año positivo, vivimos grandes cosas y descansar para volver con energías”, explicó Zaldivia.

Ahora la U deberá enfocarse en el torneo y netamente en la Copa Sudamericana, que puede ser su gran revancha por lo vivido esta temporada.

“No sé si un retroceso, es una lástima porque demostramos que en Copa Libertadores podemos pelear, pero no hay que menospreciar la Copa Sudamericana, estuvimos cerca de la final y nos tiene que dar fuerza el próximo año para poder ganarla”, finalizó.

