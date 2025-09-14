Deportes Temuco cayó 2-0 ante Magallanes y sigue en caída libre en la Primera B. Por eso, Marcelo Salas remeció el camarín sacando a Esteban Valencia y apuntando a un referente de Colo Colo. Tal cual.

“Sin duda tiene que haber un cambio. Veremos si hay alguien disponible para remecer al equipo. Lo conversamos con Esteban (Valencia) para que vuelva a sus funciones (fútbol joven)”, dijo el Matador, tras el partido.

Y como dice el refrán, “A rey muerto, rey puesto”, en la Araucanía rápidamente se movieron en el mercado chileno y dieron el gran golpe en materia de fichajes con un joven técnico que tendrá su primera aventura oficial en las bancas.

Marcelo Salas cruza la vereda: llega ex rival desde Colo Colo

El Deportes Temuco de Marcelo Salas tendrá a Arturo Sanhueza como su próximo entrenador para lo que resta de año, según reveló el periodista local Cristián Orias, capo de la actualidad albiverde.

El multicampeón albo sonó fuerte hace poco para tomar Deportes La Serena, donde en el mismo equipo ascendió como acompañante de Erwin Durán en la banca. Sin embargó, no prosperó su llegada.

Fue así que llegó el llamado del Matador Salas, quien en un terrible campaña de Temuco solo apela a salvar al elenco del descenso, ante las pocas chances de ir a liguilla por el ascenso.

En relación al futuro de Esteban Valencia, el ex U de Chile dijo que “veremos qué va a determinar la dirigencia. Aprovecho la instancia para agradecer a todos quienes han confiado en este trabajo”.

