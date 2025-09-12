La terrible campaña de Deportes Temuco y la acusación árbitral por insultos tienen a Marcelo Salas en el ojo del huracán en términos deportivos, con un año sufrido en la Primera B.

Pero el Matador tiene otra gran pena en el ámbito personal, ya que según reveló la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, el presidente del Pije terminó una larga relación.

El histórico delantero de la seleccióon chilena había iniciado hace tiempo un romance con la la abogada María José Soler, 16 años menor. Y pese a que poco se dedicaron emotivas frases de aniversario, la relación se acabó abruptamente.

Los detalles del quiebre de Marcelo Salas

Primero fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien dio detalles de la ruptura de Marcelo Salas con Marías José Soler y posteriormente desde el programa Qué te lo digo filtraron una conversación donde el Matador confirmó el quiebre.

“María José Soler terminó la relación con Marcelo Salas hace aproximadamente dos semanas. Me dijeron que se aburrió, se aburrió de su forma de ser, ellos estaban viviendo juntos”, dijo la periodista de espectáculos.

Siguiendo con su información, Gutiérrez apuntó a que la abogada rompió con el Matador revelando que “me dijeron que estaba aburrida de su forma de ser, lo dejó y se fue con su amiga”.

Por su parte, el medio Qué te lo digo mostró un chat donde el presidente de Deportes Temuco afirmó que “por respeto a la relación que tuvimos, no haré comentarios de detalles. Solo te confirmo que no estamos juntos hace unas semanas”.

