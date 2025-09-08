No es fácil que Marcelo Salas se explaye en asuntos futbolísticos. Generalmente es muy reservado, un perfil que lo acompañó desde su época de futbolista hasta ahora que es presidente de Deportes Temuco.

Pero hace algunos años, sacó las garras para defender a Marcelo Bielsa, el técnico con el que le tocó trabajar en su última etapa en la selección chilena, camino a Sudáfrica 2010.

“Para mí es uno de los mejores entrenadores que tuve. Yo venía de Europa, de estar con (Marcello) Lippi y una hora táctica. De (Sven Goran) Ericksson, de otra hora de táctico, con movimiento para acá y para allá. Entonces para mí no era algo nuevo”, sostuvo en Tribuna Andes.

Manifiesta además que, incluso en la parte final de su carrera, fue un aporte. “Si tienes que evaluar a un entrenador por su trabajo, era uno de los mejores. Me dejó mucho, aprendí mucho”, dijo el Matador.

Matador Salas junto a Marcelo Bielsa

Salas en picada contra quienes atacan a Bielsa

Marcelo Salas admite que era bastante frío el Loco Bielsa con los jugadores del seleccionado nacional. “Con nosotros no hablaba nada. Te daba las instrucciones, se daba vuelta y se iba”, señaló.

La paciencia no era su fuerte. “Te preguntaba si entendías. Te podía explicar una vez más y si no, chao. Se enojaba o cambiaba de ejercicio. Es un adelantado, sobre todo en la parte táctica, que es fundamental”, expresó el ex delantero de la Lazio.

Agrega además que “la parte táctica que él dio a esta generación fue fundamental para conseguir lo que se logró, porque en el fondo te ordenó. Más allá de cambiar la cabeza, que a todos les gusta hablar de que cambió la mentalidad, lo que hizo Bielsa es que te ordenó en la cancha”.

Ahí especifica que “te dio armas, porque a todo lo bueno que somos, le dio la otra parte, lo físico, el meter y atacar sin miedo. O sea, cuando dicen que Bielsa no dejó nada, es porque no lo tuviste o estai cagado de la cabeza”.

