Marcelo Bielsa sabe que el último partido con la selección de Uruguay le traerá muchísimos recuerdos de su vida en Chile, donde consiguió varias alegrías. El experimentado director técnico logró clasificar a la Celeste al Mundial 2026, donde la Roja no tuvo ninguna posibilidad de ir.

Con el Loco Bielsa en la banca, un proceso de luces y sombras que duró casi cuatro años, la selección chilena alcanzó los octavos de final en la Copa del Mundo de 2010. Aquel equipo del rosarino venció a Honduras y Suiza en el torneo realizado en Sudáfrica. También perdió ante España y en la ronda de 16 mejores, dijo adiós ante Brasil.

En ese contexto, el trasandino cuenta las horas para volver a un lugar donde fue acogido con cariño. Una visita que fue anticipada por el periodista Juan Cristóbal Guarello en su programa La Hora de King Kong. “Bielsa se encontró con problemas en Uruguay”, describió el citado comunicador.

Marcelo Bielsa da indicaciones en el partido ante Suiza del Mundial 2010. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“El medio uruguayo es muy complicado. (Edinson) Cavani, (Luis) Suárez y un grupo de históricos le hicieron la guerra”, agregó Guarello, quien recordó el difícil inicio de ciclo que tuvo el DT argentino en el cuadro charrúa. Aunque quizás el tiempo le dio la razón con el escudero de Lionel Messi en el Inter Miami, sancionado con seis partidos por escupir a un miembro del staff rival en Estados Unidos.

Edinson Cavani y Luis Suárez en el Mundial de Qatar 2022, donde Uruguay se fue con escándalo. (Stu Forster/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Arquero de Uruguay le sube el pelo a la Roja: “Chile tiene un buen recambio y gente que…”

Guarello compara el ciclo de Bielsa en Uruguay con el de Chile

Juan Cristóbal Guarello piensa que Marcelo Bielsa estuvo dispuesto a ceder cuestiones en Uruguay que en Chile no. Por ejemplo, esa suerte de polvorín interno que generó Luis Suárez. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron y las dije por respeto a la convivencia”, dijo el delantero.

Se refería al torneo 2024 en el que Uruguay protagonizó una tremenda polémica con pelea en las tribunas incluida. “Muchos jugadores hicieron una reunión para que por último nos dijera ‘buen día’. Ni saludaba. Tuve una charla de cinco minutos hablando como referente y sólo me dijo ‘muchas gracias”, dijo en su momento Suárez.

Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Ni hablar de la renuncia de Edinson Cavani que sacudió a la Celeste antes de la Copa América 2024. “Bielsa aguantó en Uruguay cosas que en Chile no hubiera aguantado ni cagando”, sentenció Guarello, quien cree que el Loco desarrolló la tolerancia para hacerse cargo de los charrúas.

ver también La señal de Marcelo Bielsa en Uruguay que refleja que el partido contra Chile vale muy poco

¿A qué hora juega la Celeste vs Chile en las Eliminatorias 2026?

Chile recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.