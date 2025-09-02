Uno de los hechos más asquerosos que se hayan visto en una cancha de fútbol se produjo en la final de Leagues Cup, donde el Inter Miami mostró ser un pésimo perdedor y atacó a los futbolistas del rival Seattle Sounders, con el uruguayo Luis Suárez como protagonista.

El delantero uruguayo no sólo fue el incitador de los incidentes que se produjeron tras la derrota por 0-3, sino que además dio la vuelta al mundo por escupir en la cara a un funcionario de tercera edad del cuadro rival. Una cosa horrenda.

Hasta el momento no existe una comunicación oficial desde la organización de Leagues Cup sobre si habrá medidas contra Suárez. Lo que sí salió a la luz fue la identidad de este trabajador de Seattle víctima de la falta de respeto por parte del goleador.

ver también Falcón ahorca a rival en polémica final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders

La reacción de trabajador de Seattle a escupo de Suárez

Su nombre es Gene Ramírez y es nada menos que el encargado de seguridad del Sounders, quien en medio de las celebraciones de su equipo por la obtención de Leagues Cup, lanzó una insólita declaración respecto del grave incidente.

Luego que periodistas de Seattle lo saludaran y felicitaran por el título, le consultaron por el escupitajo que Suárez le lanzó y cayó en su oreja derecha, su respuesta provocó una explosión de risas entre los presentes: “yo esperaba la mordida“.

Lo anterior en referencia al mordisco que el uruguayo le profirió al italiano Giorgio Chiellini durante el duelo entre ambos países por fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 y que le valió un fuerte castigo por parte de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números del uruguayo en 2025

Entre la temporada regular de MLS, Leagues Cup y Mundial de Clubes, el delantero Luis Suárez suma un total de 3.304 minutos en cancha durante 40 juegos, en los que registra 13 goles y 16 asistencias.