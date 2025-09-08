Fue hace una semana que nuevamente la figura del delantero uruguayo Luis Suárezestuvo en la polémica. En la definición de la Leagues Cup, donde Inter Miami cayó por 0-3 ante Seattle Sounders, el goleador hizo de las suyas.

Al final del encuentro, la escuadra donde juega el ex Colo Colo, Maximiliano Falcón no soportó la derrota y provocó incidentes, donde el más fuerte fue el escupitajo que el atacante le lanzó en la cara a un trabajador del cuadro rival.

A raíz de estos lamentables acontecimientos la organización de Leagues Cup tomó cartas en el asunto y aplicó un severo castigo a Suárez, a la espera que la MLS estadounidense hiciera lo propio. Pues lo hizo, pero de forma insólita.

El insólito castigo de la MLS a Luis Suárez

Por lo pronto, el certamen que enfrenta a cuadros estadounidenses con los de Liga MX decidió sancionar al atacante con seis juegos de suspensión, lo que le impedirá participar de la edición 2026 si es que renueva su vínculo con Inter Miami.

Además de Suárez, la Leagues Cup castigó al “chileno” Tomás Avilés con tres duelos de sanción, mientras que al español Sergio Busquets con otros dos. En paralelo, la MLS también dictó normas disciplinarias, aunque únicamente al uruguayo.

La liga estadounidense determinó la suspensión por sólo tres encuentros del máximo goleador histórico de la selección de su país, es decir, no estará para los juegos de Inter Miami ante Charlotte FC, Seattle Sounders y DC United. Recién volverá a jugar el 24 de septiembre para el duelo contra New York City.

Los números del “Pistolero” en Estados Unidos

Desde que llegó al Inter Miami a comienzos del 2024, Luis Suárez ya supo ganar el trofeo Supporter’s Shield al mejor equipo de la temporada regular en MLS. En cuanto a su desempeño, disputó 6.107 minutos en cancha durante 77 juegos, donde aportó con 38 goles y 28 asistencias.